Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Marktplatz, Einbecker Weihnachtsdorf

Sonntag, 14.12.2025, 03:00 bis 03:30 Uhr

EINBECK (schu)

Bislang unbekannte Täterschaft schob gewaltsam die verriegelte Jalousie eines Marktstandes im Einbecker Weihnachtsdorf auf und entwendete eine geringe Anzahl an Spirituosen.

Es entstand Entwendungsschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder im tatkritischen Zeitraum verdächtige Umstände auf dem Weihnachtsmarktgelände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beider Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell