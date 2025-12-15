Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße, Großraumparkplatz

Samstag, 13.12.2025, 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr

EINBECK (schu)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken mittels derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Peugeot des 75-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Beteiligung, zum Unfallhergang oder den Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell