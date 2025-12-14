POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Schuhwall, 12.12.2025, 22:00 Uhr - 13.12.2025, 16:00 Uhr,
Northeim (Gro)
Im o.g. Zeitraum wurde ein am Schuhwall geparkter grauer BMW 430I an der rechten Seite im Bereich des hinteren Seitenfensters beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-9148-0) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell