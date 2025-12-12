POL-NOM: 52-jähriger Fahrradfahrer übersieht geparktes Auto
Northeim (ots)
37186 Moringen, Ahornweg, Donnerstag, 11.12.2025, 13.40 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 52-jähriger Mann befuhr am Donnerstagmittag mit seinen Fahrrad den Ahornweg in Fahrtrichtung Kastanienstraße. Auf Grund von blendender Sonne übersah er den am Straßenrand geparkten Pkw eines 54-jährigen Mannes. Der Fahrradfahrer kollidierte schließlich mit dem Auto und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000,00 Euro.
