Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 52-jähriger Fahrradfahrer übersieht geparktes Auto

Northeim (ots)

37186 Moringen, Ahornweg, Donnerstag, 11.12.2025, 13.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 52-jähriger Mann befuhr am Donnerstagmittag mit seinen Fahrrad den Ahornweg in Fahrtrichtung Kastanienstraße. Auf Grund von blendender Sonne übersah er den am Straßenrand geparkten Pkw eines 54-jährigen Mannes. Der Fahrradfahrer kollidierte schließlich mit dem Auto und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

