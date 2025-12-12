Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 52-jähriger Fahrradfahrer übersieht geparktes Auto

Northeim (ots)

37186 Moringen, Ahornweg, Donnerstag, 11.12.2025, 13.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 52-jähriger Mann befuhr am Donnerstagmittag mit seinen Fahrrad den Ahornweg in Fahrtrichtung Kastanienstraße. Auf Grund von blendender Sonne übersah er den am Straßenrand geparkten Pkw eines 54-jährigen Mannes. Der Fahrradfahrer kollidierte schließlich mit dem Auto und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell