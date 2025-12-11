PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wolfhagen, (Parkplatz Bank), Mittwoch, der 10.12.2025, 11:45 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten PKW, (BMW, schwarz) einer 25- jährigen aus Northeim und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

