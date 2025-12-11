PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Abbiegen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3 / Bundesstraße 446, Mittwoch, 10.12.2025, 06.55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch gegen 06.55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Northeimer die Bundesstraße 3 aus Northeim in Richtung Nörten-Hardenberg und beabsichtigte an der Kreuzung zur Bundesstraße 446 nach rechts in Fahrtrichtung Hardegsen abzubiegen. Dabei übersah er einen 43-jährigen Radfahrer, der aus Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg fuhr.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mann aus Nörten-Hardenberg leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
