POL-NOM: Unfall beim Abbiegen
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3 / Bundesstraße 446, Mittwoch, 10.12.2025, 06.55 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)
Am Mittwoch gegen 06.55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Northeimer die Bundesstraße 3 aus Northeim in Richtung Nörten-Hardenberg und beabsichtigte an der Kreuzung zur Bundesstraße 446 nach rechts in Fahrtrichtung Hardegsen abzubiegen. Dabei übersah er einen 43-jährigen Radfahrer, der aus Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg fuhr.
Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mann aus Nörten-Hardenberg leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.
