Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dachstuhlbrand

Northeim (ots)

Dassel OT Relliehausen, Am Pferdekamp, Mittwoch, 10.12.2025, 17.30 Uhr

RELLIEHAUSEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehrleitstelle eine starke Rauchentwicklung in der Straße "Am Pferdekamp in Relliehausen. Noch während des Notrufs konnte die Rauchentwicklung als Dachstuhlbrand klassifiziert werden.

Durch die eingesetzten ortsansässigen Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die drei Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter. Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude entfernen und wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Es liegen jedoch keine Anhaltspunkte auf ein Fremd- oder Eigenverschulden vor. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell