Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dachstuhlbrand

Northeim (ots)

Dassel OT Relliehausen, Am Pferdekamp, Mittwoch, 10.12.2025, 17.30 Uhr

RELLIEHAUSEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehrleitstelle eine starke Rauchentwicklung in der Straße "Am Pferdekamp in Relliehausen. Noch während des Notrufs konnte die Rauchentwicklung als Dachstuhlbrand klassifiziert werden.

Durch die eingesetzten ortsansässigen Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die drei Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter. Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude entfernen und wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Es liegen jedoch keine Anhaltspunkte auf ein Fremd- oder Eigenverschulden vor. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 07:17

    POL-NOM: Polizei kann Dank aufmerksamer Zeugin eine Unfallflucht aufklären

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Stiftsplatz, Dienstag, 09.12.2025, 12.45 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagmittag touchierte eine 76-jährige Frau beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 72-jährigen Mannes. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort ohne den Zusammenstoß zu melden. Eine 29-jährige Zeugin wurde auf den ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:27

    POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

    Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße / Eichstätte, Montag, 08.12.2025, 20.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 20.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass drei Personen auf einen Mann einschlagen bzw. -treten würden. Die Personen würden sich auf der Göttinger Straße am Kreisverkehr zur Eichstätte befinden. Die sofort eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnte vor Ort die Zeugin und das Opfer, welches durch ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:05

    POL-NOM: Vier Ladendiebe gestellt

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Montag, 08.12.2025, 18.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 18.10 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv vier Männer in einem Lebensmitteleinzelhandel. Die Männer entnahmen aus den Regalen Waren und verstauten diese in Jackentaschen sowie unter Pullovern. Im Kassenbereich konnten die vier Northeimer (27,31,45 & 53 Jahre alt) gestellt werden. Insgesamt konnten Nahrungsmittel und kosmetische Pflegeprodukte im Wert von ca. 100 Euro ...

    mehr
