Polizeiinspektion Northeim
Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei kann Dank aufmerksamer Zeugin eine Unfallflucht aufklären

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Stiftsplatz, Dienstag, 09.12.2025, 12.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagmittag touchierte eine 76-jährige Frau beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 72-jährigen Mannes. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort ohne den Zusammenstoß zu melden. Eine 29-jährige Zeugin wurde auf den Unfall und die anschließende Flucht aufmerksam und informierte die Polizei. Die von der Zeugin mitgeteilten Hinweise zu der Unfallverursacherin führte schließlich zur Aufklärung der Tat.

Gegen die 76-jährige Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 2000,00 Euro.

