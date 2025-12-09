PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße / Eichstätte, Montag, 08.12.2025, 20.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 20.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass drei Personen auf einen Mann einschlagen bzw. -treten würden. Die Personen würden sich auf der Göttinger Straße am Kreisverkehr zur Eichstätte befinden. Die sofort eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnte vor Ort die Zeugin und das Opfer, welches durch das Personal eines Rettungswagens betreut wurde, antreffen.

Der 56-jährige Friedländer gab an, die Männer angesprochen zu haben. Thema sei seine Freundin gewesen. Er sei dann direkt geschlagen und getreten worden. Die Personen würde er nur flüchtig kennen. Die Ermittlungen zu den Personen laufen.

Der 56-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Durch die Zeugin konnten die Männer wie folgt beschrieben werden:

   -	20 - 30 Jahre alt,
   -	Zwei Personen haben weiße Turnschuhe getragen
   -	Alle Personen waren dunkel gekleidet.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 12:05

    POL-NOM: Vier Ladendiebe gestellt

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Montag, 08.12.2025, 18.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 18.10 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv vier Männer in einem Lebensmitteleinzelhandel. Die Männer entnahmen aus den Regalen Waren und verstauten diese in Jackentaschen sowie unter Pullovern. Im Kassenbereich konnten die vier Northeimer (27,31,45 & 53 Jahre alt) gestellt werden. Insgesamt konnten Nahrungsmittel und kosmetische Pflegeprodukte im Wert von ca. 100 Euro ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:35

    POL-NOM: Sattelzug mit Auflieger kommt aufgrund eines unbekannten Fahrzeugs von der Fahrbahn ab

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT, Bundesstraße 241, Montag, 08.12.2025, 13.00 Uhr BERKA (Wol) Am Montag gegen 13.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Braunlage mit einer Sattelzugmaschine und einem Auflieger die B241 aus Berka in Richtung Dorste. Ein ihm entgegenkommendes Auto überfuhr die Mittellinie, sodass der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug ausweichen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:06

    POL-NOM: Drogenfahrt

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Mo. 08.12.2025, 14:30 Uhr Einbeck (pfa) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 37-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren