Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße / Eichstätte, Montag, 08.12.2025, 20.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 20.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass drei Personen auf einen Mann einschlagen bzw. -treten würden. Die Personen würden sich auf der Göttinger Straße am Kreisverkehr zur Eichstätte befinden. Die sofort eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnte vor Ort die Zeugin und das Opfer, welches durch das Personal eines Rettungswagens betreut wurde, antreffen.

Der 56-jährige Friedländer gab an, die Männer angesprochen zu haben. Thema sei seine Freundin gewesen. Er sei dann direkt geschlagen und getreten worden. Die Personen würde er nur flüchtig kennen. Die Ermittlungen zu den Personen laufen.

Der 56-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Durch die Zeugin konnten die Männer wie folgt beschrieben werden:

- 20 - 30 Jahre alt,

- Zwei Personen haben weiße Turnschuhe getragen

- Alle Personen waren dunkel gekleidet.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell