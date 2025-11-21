Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: "Polizei-Inside" in Husum: Noch Plätze frei!

Husum (ots)

Das Präventionsteam der Polizeidirektion Flensburg führt am Dienstag, 25.11.2025, die Informationsveranstaltung "Polizei Inside" für den potentiellen Nachwuchs im Alter von 15 bis 47 Jahren auf dem Polizeirevier in Husum durch. Es sind noch Plätze frei.

Alle Interessierten haben die Möglichkeit, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr umfassende Einblicke in die polizeiliche Arbeit zu erlangen. Die Einstellungsberater informieren über die Bewerbungsmöglichkeiten und Ausbildungsinhalte.

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter www.polizei.schleswig-holstein.de (Berufseinstieg - Polizei Inside Husum) möglich.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell