Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Eingriff in den Straßenverkehr - Hinweise erbeten

Bredstedt (ots)

In der Nacht von Samstagabend (15.11.2025) auf Sonntagmorgen (16.11.2025) kam es in der Eisenbahnstraße und dem Mühlendamm in Bredstedt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte entfernten diverse Schachtdeckel und sorgten so für Gefahrenstellen in der Dunkelheit.

Gegen 06:30 Uhr stellten Beamte der Polizeistation Bredstedt fest, dass insgesamt acht Einlaufroste im Bereich eines Kreisverkehrs an der Eisenbahnstraße / Bundesstraße 5 entfernt wurden. Ein Teil der fehlenden Roste konnte durch die Beamten aufgefunden und wieder eingesetzt werden.

Auch im Bereich des Mühlendamms wurde ein Schachtdeckel entfernt, sodass mittig in der Fahrbahn eine Gefahrenstelle entstand. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Schachtdeckel konnte nicht aufgefunden werden. Zu Personen- oder Sachschäden an Fahrzeugen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizeistation Bredstedt hat ein Ermittlungsverfahren bezüglich dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tatbegehung in der Eisenbahnstraße und dem Mühlendamm geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 04671-4044900 oder per E-Mail unter bredstedt.pst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell