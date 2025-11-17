PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FL: Kropp: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Kropp (ots)

Am Sonntagabend (16.11.2025) kam es im Bereich der Bundesstraße 77, Kropp, zu einem Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen. Eine 47-jährige Frau wurde leicht verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Gegen 18:30 Uhr befuhren vier Fahrzeuge hintereinander die B 77 in Fahrtrichtung Rendsburg. Das vorausfahrende Fahrzeug, ein dunkler Kleinwagen, wurde abrupt und ohne Betätigung des Blinkers stark abgebremst und nach rechts in die Fabrikstraße geführt.

Eine dahinter fahrende VW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern. Die nachfolgende 47-jährige Nutzerin eines Seat fuhr auf den VW auf und wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Das letzte in der Fahrzeugreihe fahrende Fahrzeug traf trotz eingeleiteter Bremsung auf das Heck des verunfallten Seats. Die drei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, verblieben aber fahrbereit.

Der dunkle Kleinwagen wurde währenddessen unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizeistation in Kropp hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen und Hinweisgeber, die Hinweise auf den beteiligten Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 04624-4506680 oder per E-Mail unter kropp.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

