Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Kunstwerk durch Unbekannte beschädigt, Beleuchtung und Rettungsmittel gestohlen - Zeugen gesucht

Friedrichstadt (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (14.11.2025) bis Sonntagmorgen (16.11.2025) beschädigten Unbekannte ein Kunstwerk an einem Fußweg nahe der Blauen Brücke in Friedrichstadt und entwendeten Beleuchtung von einer Brücke an der Straße Am Fürstenburgwall.

Gegen 09:00 Uhr am Sonntagmorgen wurde durch Mitarbeiter des Bauhofes festgestellt, dass nicht nur fünf Einlaufroste an einem Fußweg nahe der Blauen Brücke entwendet wurden, sondern das dort befindliche Kunstwerk "Krähen im Abendflug" ebenfalls durch Verbiegen der Metallstangen beschädigt wurde. Hier entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Weiterhin wurden Teile der Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Friedrichstadt von einer Brücke am Fürstenburgwall entwendet und eine dort zur Rettung von Personen angebrachte Stange gestohlen. Auch hier liegt der Sachschaden bei über 1000 Euro.

Die Polizeistation Friedrichstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tatbegehung im Bereich der Blauen Brücke und des Fürstenburgwalls machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 04881-2869920 oder per E-Mail an friedrichstadt.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell