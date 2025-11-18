Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Handy auf Parkplatz im Husumer Baum geraubt - Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

Am Sonntagabend (16.11.2025) kam es auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Husumer Baum in Schleswig zu einem Raub. Der unbekannte Täter hatte zuvor über eine Onlineplattform ein Treffen zum Kauf eines Smartphones vereinbart.

Gegen 18:45 Uhr wurde das Smartphone dem 33-Jährigen unter Anwendung von körperlicher Gewalt auf dem zuvor vereinbarten Parkplatz geraubt. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 18 - 25 Jahre alt - ca. 175 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - auffallend schlank - schwarze, kurze Haare mit rasierten Seiten - Oberlippenbart

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere ein junges Paar, das am Tatort mit einem Hund spazieren war und die Tat beobachtet haben könnte, sich unter der Tel.: 04621-84311 oder per E-Mail an schleswig.kpst@polizei.landsh.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

