Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), Zur Schwarzen Erde, (Nähe Lindenhof-Jugendcamp), zwischen Montag, dem 01.12.2025, 16:00 Uhr und Mittwoch, dem 10.12.2025, 09:30 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten vom Haupthaus des Jugendcamps drei Dachrinnenfallrohre sowie eine Balkenabdeckung aus Kupfer. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell