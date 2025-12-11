Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Landschildkröten

Einbeck (ots)

- 37586 Dassel, Ilmebahnstraße, Mi., 10.12.2025

Einbeck (pfa)

Im Zeitraum von 17.11.2025 bis zum 30.11.2025 wurden aus dem Garten des Anzeigenerstatters insgesamt drei griechische Landschildkröten entwendet. Ein Eingraben der Tiere zur Überwinterung könne er ausschließen. Die drei entwendeten Schildkröten haben einen Wert von ca. 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung der Tat führen, werden bei der Polizei in Einbeck entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell