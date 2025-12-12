PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall bei Sebexen - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

Am 11.12.2025 kam es kurz nach 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B445 in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Der Unfallwagen, ein schwarzer PKW Skoda (Kleinwagen), kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Augenzeugen, die gesehen haben, wie es zu dem Unfall gekommen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(fi)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

