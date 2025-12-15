Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Ilmestraße 1c, Kundenparkplatz

Samstag, 13.12.2025, 10:15 Uhr bis 10:30 Uhr

EINBECK (schu)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte vermutlich beim Ausparken mittels derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Ford des 50-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Beteiligung, zum Unfallhergang oder den Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 oder der Polizei Dassel unter Telefonnummer 05564-999100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell