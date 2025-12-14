Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Bahnhofstraße / Güterbahnhofstraße, Samstag, 13.12.2025, 20:50 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Samstag, den 13. Dezember 2025, ereignete sich gegen 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Bahnhofstraße / Güterbahnhofstraße. Ein 18-jähriger Moringer befuhr mit seinem Pkw Ford Fiesta die Güterbahnhofstraße und wollte auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hier übersah er einen dort fahrenden vorfahrtberechtigten 46-jährigen Osteröder, der die Straße mit einem Opel Corsa befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmer aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sodass ein Strafverfahren gem. § 21 StVG eingeleitet wurde.

