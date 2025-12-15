Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad in Brand gesetzt

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Montag, 15.12.2025, 00.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 00.25 Uhr wurde durch einen Nachbarn ein brennendes Fahrrad auf einem Hinterhof in der Matthias-Grünewald-Straße in Northeim gemeldet.

Das Fahrrad stand unverschlossen vor dem Wohngebäude. Eine unbekannte Person zündete den Hinterreifen des Fahrrads auf unbekannte Art und Weise an und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die 37-jährige Eigentümerin des Fahrrads bemerkte aufgrund des Brandgeruchs den Brand und löschte den Hinterreifen, vor dem Eintreffen der Feuerwehr, selbstständig.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand nicht beschädigt. Der Schaden am Fahrrad beträgt ca. 150 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell