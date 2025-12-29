PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glatteis führt zu schwerem Unfall

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr fuhr eine 20-Jährige VW-Fahrerin von Vippachedelhausen in Richtung Thalborn. In einer Linkskurve verlor sie mutmaßlich wegen starker Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte von der Fahrbahn und kollidierte erst mit einem Verkehrsschild und rammte in der Folge einen Telefonmast. Dieser bracht ab und fiel auf das Auto. Neben dem beschädigten Mast und Verkehrsschild, entstanden ca. 3.000 Euro Sachschaden an dem VW. Die Fahrerin und ihr 22-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Vandalismus in Wohnblock

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hartmannsdorf: Unbekannte drangen über das Wochenende in einen Wohnblock in Hartmannsdorf ein. Dabei drückten die unbekannten mehrere Kellerfenster auf und kletterten in den Keller. Dort brachten die Personen dann mit Sprühfarbe mehrere Graffiti an. Nachdem sie ihr Werk vollendet hatten, verließen sie das Objekt wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Hundebegegnung endet mit Untersuchung im Krankenhaus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen an der Elster: Eine 46-Jährige ging am Sonntagmittag mit ihrem Hund spazieren. Plötzlich kam ein freilaufender Hund auf sie zu gerannt. Um ihren eigenen kleinen Hund zu schützen, nahm sie diesen auf den Arm. Der fremde Hund attackierte daraufhin die Frau. Er verletzte sie leicht im Gesicht und an der Hand. Dazu wurde die Jacke beschädigt. Der zugehörige Hundehalter konnte ...

  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Zu großer Anhänger, nötige Fahrerlaubnis fehlte

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Gespann, am Sonntagvormittag, die Jenaische Straße in Eisenberg entlang. Polizeibeamte führten eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer durch. Dabei zeigte der Fahrer einen Führschein mit der Klasse B und der Schlüsselnummer B96 vor. Diese erlaubt ihm das Anhängen von größeren Anhängern. Er darf damit Gespann, also Auto + Anhänger von bis zu ...

