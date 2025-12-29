Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glatteis führt zu schwerem Unfall

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr fuhr eine 20-Jährige VW-Fahrerin von Vippachedelhausen in Richtung Thalborn. In einer Linkskurve verlor sie mutmaßlich wegen starker Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte von der Fahrbahn und kollidierte erst mit einem Verkehrsschild und rammte in der Folge einen Telefonmast. Dieser bracht ab und fiel auf das Auto. Neben dem beschädigten Mast und Verkehrsschild, entstanden ca. 3.000 Euro Sachschaden an dem VW. Die Fahrerin und ihr 22-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt.

