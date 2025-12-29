LPI-J: Lauter Knall in der Nacht
Weimar (ots)
Am Sonntag kurz nach 4:00 Uhr morgens, wurden mehrere Anwohner in Legefeld von einem lauten Knall geweckt. Als sie aus dem Fenster blickten, sahen sie den Grund für den Knall. Ein Zigarettenautomat wurde gesprengt und unbekannte haben Zigaretten und Bargeld daraus gestohlen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Tatort entsendet. Trotz schneller Anfahrt, waren der oder die Täter bereits geflüchtet. Durch die Kriminalpolizei wurde der Tatort begutachtet und die Ermittlungen aufgenommen. Dabei geht die Polizei mehreren Hinweisen nach.
