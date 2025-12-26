PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251226 - 1329 Frankfurt - Sachsenhausen: Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (25. Dezember 2025) kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die bislang Unbekannten erbeuteten Bargeld und diverse Luxusuhren. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Derzeitigen Erkenntnissen nach gelangten die Einbrecher im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:30 Uhr über den Garten in das auf der Streesemannallee befindliche Mehrfamilienhaus und hebelten ein dortiges Fenster auf. Daraufhin durchwühlten die bislang Unbekannten mehrere Zimmer und nahmen unter anderem einen hohen Bargeldbetrag und mehrere Luxusuhren mit. Im Anschluss daran flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

