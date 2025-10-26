Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Kellerabteil

Sömmerda (ots)

Am 25.10.2025 gegen 10:40Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Albert- Schweitzer- Straße 9 in Sömmerda gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter den Schließriegel eines Kellerabteils auf und drang in das Abteil ein. Während der Tat wurde dieser von Anwohnern angesprochen, die den Täter jedoch fälschlicherweise für einen Berechtigten hielten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro. Die Polizei Sömmerda hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Es wird geraten, den Haupteingang sowie Keller- und Nebeneingänge stets verschlossen zu halten und Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt oder sichtbar in Kellerabteilen zu lagern. Achten Sie auf fremde Personen im Wohnumfeld und melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort. (CB)

