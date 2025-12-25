Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251225 - 1326 Frankfurt - Eschersheim: Brand in Wohnung

Frankfurt (ots)

(yi) Aus bislang ungeklärter Ursache brach am gestrigen Mittwoch (24. Dezember 2025) ein Brand in einer im ersten Obergeschoss befindlichen Wohnung am Grünen Graben aus. Die Feuerwehr suchte gegen 12:20 Uhr die Örtlichkeit auf und löschte den Brand restlos. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden alle Räumlichkeiten mit Rußpartikeln besetzt. Die Wohnung ist demnach nicht weiter bewohnbar. Es entstand Sachschaden von circa 50.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

