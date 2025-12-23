Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251223 - 1323 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (22. Dezember 2025) nahmen Polizeibeamte einen 25-Jährigen in der Kaiserstraße fest, nachdem dieser im Rahmen einer Hausrechtsdurchsetzung auf die Beamten losging und diese verletzte.

Die Streife begab sich gegen 06:50 Uhr zur Durchsetzung des Hausrechts in die Kaiserstraße. Dort hielt sich der 25-Jährige unberechtigt in dem verschlossenen Innenhof auf.

Auf Ansprache der Beamten reagierte er direkt aggressiv, ging unvermittelt auf die Streife zu und trat einer Beamtin gegen das Schienbein.

Während der anschließenden Festnahme leistete der 25-Jährige massiv Widerstand, wobei sich ein Polizist am Knie verletzte. Der Mann sollte nun für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht werden.

Im Rahmen des Transports sperrte er sich erneut und verletzte zwei weitere Polizisten und beschädigte den Streifenwagen von Innen.

Letztendlich wurde der Randalierer in das Polizeipräsidium verbracht. Eine Richterin ordnete eine Blutprobenentnahme an. Nachdem diese durchgeführt wurde, wurde der 25-Jährige nach Hause entlassen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell