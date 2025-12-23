Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251223 - 1322 Frankfurt - Sachsenhausen: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest
Frankfurt (ots)
(yi) Am gestrigen Montagmittag (22. Dezember 2025) nahmen Polizeibeamte in der Klappergasse einen 41-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht Kokainhandel zu betreiben.
Im Zuge einer Unterstützungsmaßnahme stellte eine Polizeistreife in der Wohnung des Mannes Kokain und diverses szenetypisches Versand- und Verpackungsmaterial fest
Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an. Der nun hinzugezogene Diensthund "Basko" machte sich daraufhin an die Arbeit.
Die Spürnase des Vierbeiners erschnüffelte schlussendlich circa 70 g Kokain, circa 15 g Cannabis, Amphetamin sowie diverse Tabletten. Weiterhin wurden über 1500 EUR Euro Bargeld sichergestellt.
Die Polizisten brachten den 41-Jährigen anschließend auf die Dienststelle und entließ diesen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.
Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
