Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251223 - 1322 Frankfurt - Sachsenhausen: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagmittag (22. Dezember 2025) nahmen Polizeibeamte in der Klappergasse einen 41-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht Kokainhandel zu betreiben.

Im Zuge einer Unterstützungsmaßnahme stellte eine Polizeistreife in der Wohnung des Mannes Kokain und diverses szenetypisches Versand- und Verpackungsmaterial fest

Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an. Der nun hinzugezogene Diensthund "Basko" machte sich daraufhin an die Arbeit.

Die Spürnase des Vierbeiners erschnüffelte schlussendlich circa 70 g Kokain, circa 15 g Cannabis, Amphetamin sowie diverse Tabletten. Weiterhin wurden über 1500 EUR Euro Bargeld sichergestellt.

Die Polizisten brachten den 41-Jährigen anschließend auf die Dienststelle und entließ diesen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell