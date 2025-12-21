PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251221 - 1319 Frankfurt-Niederrad: Vermisste Person

POL-F: 251221 - 1319 Frankfurt-Niederrad: Vermisste Person
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Vormittag (21. Dezember 2025) wird der 50-jährige Christian G. vermisst. Herr Christian G. ist von der Station 93.5, der Uniklinik Frankfurt am Main abgängig. Herr G. habe gegen 08:15 Uhr das Gelände der Uniklinik verlassen und sei bisher nicht auf seine Station zurückgekehrt. Christian G. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Bei Nichteinnahme ist er nicht mehr orientiert, als auch der deutschen Sprache nicht mehr mächtig und beginnt Englisch oder eine nicht zu verstehende Sprache zu sprechen.

Christian G. kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 179 cm groß, sehr schlanke Statur (65 kg), trägt kurze, dunkelblonde Haare und ggf. einen 5-Tage-Bart, er ist bekleidet mit einer grauen Funktionshose, einer grauen Daunenjacke mit grünem Schulterbereich, einer schwarzen Adidas Mütze und Sneakern. Zudem ist er starker Raucher.

Wer Hat Christian G. gesehen? Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter der 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:14

    POL-F: 251221 - 1317 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Mittag (20. Dezember 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Quads und einem Fahrradfahrer auf der Borsigallee. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Quadfahrer gegen 14:30 Uhr die Borsigallee aus Fahrtrichtung Vilbeler Straße in Fahrtrichtung Riederwald. Der 65-jährige Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 13:19

    POL-F: 251220 - 1316 Frankfurt-Gallus: Festnahme von zwei Wohnungseinbrechern

    Frankfurt (ots) - (bo) Polizeibeamte nahmen gestern zwei überregional tätige Einbrecher fest. Gestern Abend (19. Dezember 2025) gegen 18:20 Uhr fiel einer Streife ein schwarzer Alfa Romeo mit niederländischem Kennzeichen auf. Dieses Fahrzeug war besetzt mit zwei Männern und fuhr in Richtung Gallus, wo es in der Mainzer Landstraße abgeparkt wurde. Dort verließen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren