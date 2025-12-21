Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251221 - 1319 Frankfurt-Niederrad: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Vormittag (21. Dezember 2025) wird der 50-jährige Christian G. vermisst. Herr Christian G. ist von der Station 93.5, der Uniklinik Frankfurt am Main abgängig. Herr G. habe gegen 08:15 Uhr das Gelände der Uniklinik verlassen und sei bisher nicht auf seine Station zurückgekehrt. Christian G. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Bei Nichteinnahme ist er nicht mehr orientiert, als auch der deutschen Sprache nicht mehr mächtig und beginnt Englisch oder eine nicht zu verstehende Sprache zu sprechen.

Christian G. kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 179 cm groß, sehr schlanke Statur (65 kg), trägt kurze, dunkelblonde Haare und ggf. einen 5-Tage-Bart, er ist bekleidet mit einer grauen Funktionshose, einer grauen Daunenjacke mit grünem Schulterbereich, einer schwarzen Adidas Mütze und Sneakern. Zudem ist er starker Raucher.

Wer Hat Christian G. gesehen? Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter der 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

