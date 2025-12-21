PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251221 - 1318 Frankfurt-Bockenheim: Täterfestnahme nach versuchtem schwerem Diebstahl aus Baucontainer

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (21. Dezember 2025) nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor auf einer Baustelle einen Baucontainer aufgebrochen hatte.

Gegen 01:50 Uhr kontaktierte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei und teilte mit, dass sich eine unberechtigte Person in einem Container auf einem Baustellengelände in der Karoline-Veith-Straße befinde. Die Beamten umstellten den Bereich und nahmen ein 34-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe eines aufgebrochenen Baucontainers fest. Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen und des Containers fanden die Beamten zwei Cuttermesser und weiteres Einbruchswerkzeug auf.

Er wurde aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:14

    POL-F: 251221 - 1317 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Mittag (20. Dezember 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Quads und einem Fahrradfahrer auf der Borsigallee. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Quadfahrer gegen 14:30 Uhr die Borsigallee aus Fahrtrichtung Vilbeler Straße in Fahrtrichtung Riederwald. Der 65-jährige Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 13:19

    POL-F: 251220 - 1316 Frankfurt-Gallus: Festnahme von zwei Wohnungseinbrechern

    Frankfurt (ots) - (bo) Polizeibeamte nahmen gestern zwei überregional tätige Einbrecher fest. Gestern Abend (19. Dezember 2025) gegen 18:20 Uhr fiel einer Streife ein schwarzer Alfa Romeo mit niederländischem Kennzeichen auf. Dieses Fahrzeug war besetzt mit zwei Männern und fuhr in Richtung Gallus, wo es in der Mainzer Landstraße abgeparkt wurde. Dort verließen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:47

    POL-F: 251219 - 1315 Frankfurt - Nied / Griesheim: Polizei stoppt flüchtenden Raser

    Frankfurt (ots) - (ha) Ein bislang unbekannter Mann und sein Beifahrer flüchteten am gestrigen Donnerstagnachmittag (18. Dezember 2025) in einem Mietwagen, welchen er mutmaßlich unterschlagen hatte, vor der Polizei. Dabei gefährdete er diverse Unbeteiligte und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Gegen 15:45 Uhr wollten Polizeibeamte im Bereich "Am Römerhof" den Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren