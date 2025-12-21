Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251221 - 1318 Frankfurt-Bockenheim: Täterfestnahme nach versuchtem schwerem Diebstahl aus Baucontainer

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (21. Dezember 2025) nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor auf einer Baustelle einen Baucontainer aufgebrochen hatte.

Gegen 01:50 Uhr kontaktierte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei und teilte mit, dass sich eine unberechtigte Person in einem Container auf einem Baustellengelände in der Karoline-Veith-Straße befinde. Die Beamten umstellten den Bereich und nahmen ein 34-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe eines aufgebrochenen Baucontainers fest. Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen und des Containers fanden die Beamten zwei Cuttermesser und weiteres Einbruchswerkzeug auf.

Er wurde aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell