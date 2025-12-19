PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251219 - 1315 Frankfurt - Nied
Griesheim: Polizei stoppt flüchtenden Raser

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann und sein Beifahrer flüchteten am gestrigen Donnerstagnachmittag (18. Dezember 2025) in einem Mietwagen, welchen er mutmaßlich unterschlagen hatte, vor der Polizei. Dabei gefährdete er diverse Unbeteiligte und beschädigte mehrere Fahrzeuge.

Gegen 15:45 Uhr wollten Polizeibeamte im Bereich "Am Römerhof" den Fahrer eines Audi A5 kontrollieren, da Hinweise bestanden, dass dieser Mietwagen aktuell unterschlagen wird.

Als die Beamten den Fahrer ansprechen wollten, drückte dieser aufs Gas und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Oeserstraße in Richtung Nied. Er fuhr dabei über mehrere rote Ampeln und wiederholt in den Gegenverkehr. Die Beamten schalteten die Sondersignale ihres Fahrzeugs ein und fuhren mit gebührendem Sicherheitsabstand hinter dem Raser her. Dieser fuhr weiter in Richtung Waldschulstraße, wo er einem 46-jährigen Fahrer eines Opel Corsa von hinten gegen das Fahrzeugheck fuhr und den Wagen dadurch beschädigte.

Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab seine halsbrecherische Fahrt weiter auf die Mainzer Landstraße fortzusetzen. Als ihm der Weg durch mehrere wartenden Verkehrsteilnehmer versperrt war, rammte er sich den Weg frei. Dabei beschädigte er vier Fahrzeuge zusätzlich zu dem Mietwagen den er fuhr. Auf Grund der hohen Gefährdung Unbeteiligter versuchten die Beamten ihn in diesem günstigen Moment zu stoppen, der Fahrer rammte jedoch mehrere Fahrzeuge aus dem Weg um seine Fahrt zunächst fortzusetzen. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt.

In Höhe der Straße "In der Schildwacht" verließen der Fahrer und sein Beifahrer dann das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizisten sicherten diverse Spuren und stellten das Fahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zwecks Spurensicherung sicher, die Ermittlungen bezüglich der beiden Männer wurden aufgenommen, sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Fahrer: männlich, ca. 20 Jahre alt, sportliche Statur, kurze dunkle Locken mit rasierten Seiten; dunkle Jacke

2. Beifahrer: männlich, ca. 20 Jahre alt, hagere Statur, sehr kurze dunkle Locken mit rasierten Seiten; dunkles Oberteil

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 46208 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

