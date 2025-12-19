Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251219 - 1313 Frankfurt - Westend: Randalierer leistet zweimal Widerstand

Frankfurt (ots)

(ha) Ein alkoholisierter 44-jähriger Mann leistete am gestrigen Abend (18. Dezember 2025) gleich zweimal Widerstand. Außerdem beleidigte er mehrere Polizisten und spuckte gegen das Hosenbein eines Arztes.

Die Polizei wurde gegen 17:25 Uhr verständigt, als der Mann gerade an einem Kiosk im Kettenhofweg randalierte. Während der nachfolgenden Personenkontrolle beleidigte er die Beamten und sperrte sich gegen die Durchsuchung. Bei der späteren Durchsuchung im Polizeigewahrsam schlug er dann um sich, allerdings ohne die Beamten zu verletzen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sollte dann eine Blutentnahme durchgeführt werden. Auch hier sperrte sich der Mann mit großer Kraftanstrengung gegen die Maßnahmen und schlug erneut um sich. Als der Arzt im Polizeigewahrsam dann die Blutentnahme durchführte, spuckte der Randalierer noch auf dessen Hosenbein.

Im Anschluss endete die Nacht für ihn im Polizeigewahrsam und mit einer Anzeige wegen Widerstands und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell