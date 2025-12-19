PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251219 - 1313 Frankfurt - Westend: Randalierer leistet zweimal Widerstand

Frankfurt (ots)

(ha) Ein alkoholisierter 44-jähriger Mann leistete am gestrigen Abend (18. Dezember 2025) gleich zweimal Widerstand. Außerdem beleidigte er mehrere Polizisten und spuckte gegen das Hosenbein eines Arztes.

Die Polizei wurde gegen 17:25 Uhr verständigt, als der Mann gerade an einem Kiosk im Kettenhofweg randalierte. Während der nachfolgenden Personenkontrolle beleidigte er die Beamten und sperrte sich gegen die Durchsuchung. Bei der späteren Durchsuchung im Polizeigewahrsam schlug er dann um sich, allerdings ohne die Beamten zu verletzen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sollte dann eine Blutentnahme durchgeführt werden. Auch hier sperrte sich der Mann mit großer Kraftanstrengung gegen die Maßnahmen und schlug erneut um sich. Als der Arzt im Polizeigewahrsam dann die Blutentnahme durchführte, spuckte der Randalierer noch auf dessen Hosenbein.

Im Anschluss endete die Nacht für ihn im Polizeigewahrsam und mit einer Anzeige wegen Widerstands und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:24

    POL-F: 251218 - 1312 Frankfurt - Heddernheim: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen Dame

    Frankfurt (ots) - (ha) Eine bislang unbekannte Trickdiebin erbeutete am gestrigen Mittwochmittag (17. Dezember 2025) eine Ledergeldbörse samt Bargeld aus der Wohnung einer älteren Dame. Die Tatverdächtige gab sich als Mitarbeiterin einer Telekommunikationsfirma aus und klingelte nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:15 Uhr an der Wohnungstür der 82-Jährigen in der ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:23

    POL-F: 251218 - 1310 Frankfurt - Dornbusch: Kollision zwischen U-Bahn und Kind

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nachmittag (17. Dezember 2025) ereignete sich auf der Eschersheimer Landstraße eine Kollision zwischen einer U-Bahn und einem 6-jährigen Jungen. Der junge trug hierbei Verletzungen davon. Gegen 17:10 Uhr befuhr die U-Bahn der Linie 8 die oberirdischen Schienen der Eschersheimer Landstraße in Fahrtrichtung Riedberg. Auf Höhe "Weißer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren