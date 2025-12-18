Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251218 - 1311 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Mann pöbelt Mutter vor deren Kindern an - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern (17. Dezember 2025) ereignete sich am frühen Abend ein Vorfall auf einem Supermarktparkplatz in der Victor-Slotosch-Straße, den mehrere Menschen wahrgenommen haben dürften. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine junge Familie begab sich gegen 17:50 Uhr mit dem Auto zum Einkaufen zum dortigen Supermarkt. Da das kleinste der 1 ½, 7 und 10 Jahre alten Kinder eingeschlafen war, wartete die 34- jährige Mutter mit den Kindern im Auto auf dem Parkplatz, während der Vater die Einkäufe tätigte.

Währenddessen sei der Motor des Fahrzeuges weitergelaufen. Ob dies einen circa 60-jährigen Mann veranlasste, plötzlich gegen die Scheibe der Beifahrerseite zu schlagen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

So habe er nach aktuellem Kenntnisstand zunächst an die Fensterscheibe geschlagen, dann gegen die Beifahrertür getreten und schließlich den Außenspiegel des Autos beschädigt.

Die Kinder erschraken und fingen an zu weinen, sodass die 34-Jährige ausstieg und den Mann zur Rede stellen wollte. Dieser beleidigte die Frau nun lautstark in islam-/ fremden- und frauenfeindlicher Art und Weise, was die Frau veranlasste, die Polizei zu alarmieren und dies auch gegenüber dem Mann ankündigte.

Der Mann stieg nun in sein Fahrzeug. Die Frau versuchte ein Davonfahren zu verhindern, indem sie an die Fahrzeugtür griff. Hierbei verletzte sich die 34-Jährige leicht an der Hand und der Mann fuhr davon.

Anschließend begab sie sich gemeinsam mit Ihrem Mann und den Kindern zum 18. Polizeirevier und erstattete Anzeige.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt gestern Abend beobachtet haben, sich beim 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 - 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell