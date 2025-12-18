Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251218 - 1310 Frankfurt - Dornbusch: Kollision zwischen U-Bahn und Kind

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (17. Dezember 2025) ereignete sich auf der Eschersheimer Landstraße eine Kollision zwischen einer U-Bahn und einem 6-jährigen Jungen. Der junge trug hierbei Verletzungen davon.

Gegen 17:10 Uhr befuhr die U-Bahn der Linie 8 die oberirdischen Schienen der Eschersheimer Landstraße in Fahrtrichtung Riedberg. Auf Höhe "Weißer Stein" überquerte nach bisherigen Erkenntnissen ein 6-jähriger Junge unvermittelt die rot zeigende Fußgängerampel des Bahnübergangs, sodass die U-Bahn den Jungen seitlich touchierte. Der 6-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und erlitt hierbei diverse Abschürfungen an Armen und Beinen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell