Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251218 - 1310 Frankfurt - Dornbusch: Kollision zwischen U-Bahn und Kind
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Nachmittag (17. Dezember 2025) ereignete sich auf der Eschersheimer Landstraße eine Kollision zwischen einer U-Bahn und einem 6-jährigen Jungen. Der junge trug hierbei Verletzungen davon.
Gegen 17:10 Uhr befuhr die U-Bahn der Linie 8 die oberirdischen Schienen der Eschersheimer Landstraße in Fahrtrichtung Riedberg. Auf Höhe "Weißer Stein" überquerte nach bisherigen Erkenntnissen ein 6-jähriger Junge unvermittelt die rot zeigende Fußgängerampel des Bahnübergangs, sodass die U-Bahn den Jungen seitlich touchierte. Der 6-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und erlitt hierbei diverse Abschürfungen an Armen und Beinen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus.
