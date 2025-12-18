Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251218 - 1308 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Innenstadt: Kontrollmaßnahmen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Mittwoch (17. Dezember 2025) führte die Polizei Frankfurt mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei mit einer niedrigen dreistelligen Anzahl eingesetzter Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsviertel und an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt durch.

Neben der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung stand vor allem die Dealerszene im Fokus der Fahnder. Die Einsatzkräfte kontrollierten diverse Lokalitäten und insgesamt mehr als 280 Personen. Darüber hinaus wurde die aktuelle Beschwerdelage diverser Anwohner mit einbezogen und Örtlichkeiten, die in der Vergangenheit als Verstecke für Betäubungsmittel genutzt wurden, überprüft.

Im Ergebnis leiteten die Polizeibeamten 49 Straf- und 21 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Neben diversen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz konnten weiterhin acht Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet werden. Aber auch Verstöße wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und ein Verstoß gegen die Waffenverbotszone stellten die Beamten fest. Zwei außergewöhnliche Funde, ein Kurzschwert sowie eine unbrauchbar gemachte Schrotflinte, wurden ebenfalls sichergestellt.

Darüber hinaus konnten zwei Haftbefehle vollstreckt werden und die Einsatzkräfte stellten über 100 g Cannabisprodukte, 220 g Ecstasy, 208 Kapseln Pregabalin und 20 Kapseln Tilidin sicher. Außerdem wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich beschlagnahmt.

Die Verkehrssicherheit wurde ebenfalls in den Fokus genommen. Bei einer Kontrolle konnte ein Fahrzeugführer, der unter Drogeneinfluss stand, festgestellt und beanzeigt werden. An einer Kontrollstelle in der Taunusanlage lag der Schwerpunkt überwiegend auf der Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) und Fahrrädern.

