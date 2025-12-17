Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251217- 1305 Frankfurt- Bergen- Enkheim: Anzeigenerstattung endet in JVA- Preungesheim

(ma) Am Dienstagabend (16. Dezember 2025) erschien ein sichtlich alkoholisierter und vermutlich unter Betäubungsmittel stehender 49- jähriger Mann zu Fuß auf dem 18. Polizeirevier.

Der Mann beanzeigte den Diebstahl seines Fahrrades und gab hierzu seine Personalien an. Hierdurch stellte der aufnehmende Polizist fest, dass gegen den 49- Jährigen ein Haftbefehl besteht.

Da er diesen finanziell nicht begleichen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA antreten. Die Beamten durchsuchten den Mann, bevor sie in nach Preungesheim fuhren und fanden hierbei eine Substanz bei ihm auf, welche bei einem durchgeführten Drogentest positiv anschlug.

Die Polizisten stellten die Substanz sicher und brachten den Mann in die JVA.

Nach dem entwendeten Fahrrad werden sie ebenfalls Ausschau halten.

