POL-F: 251217 - 1303 Frankfurt - Heddernheim: Polizeieinsatz auf Grund von Reizgas an Schule

Frankfurt (ots)

(ha) Eine bislang unbekannte Person versprühte am gestrigen Dienstagmittag, (16. Dezember 2025) gegen 12:20 Uhr in einer Schule in Heddernheim Reizgas. Insgesamt drei Schüler erlitten nach aktuellen Erkenntnissen Atemwegsreizungen, sie wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Aufgrund einer Auslösung des Feueralarms waren zu Beginn des Einsatzes auch diverse Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Verursachers aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

