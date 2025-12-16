PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251216- 1302 Frankfurt- Gallus: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (14. Dezember 2025) eskalierte eine Situation aus dem Nichts. Nun müssen sich zwei Personen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Gegen 23:25 Uhr war eine Streife des 4. Polizeireviers zu einem Einsatz im Gallus gerufen worden. Da nicht klar war, wo genau sich der Anrufer befand, sprachen eine Personengruppe an der genannten Örtlichkeit in der Mainzer Landstraße an, ob sie die Polizei gerufen hätten.

Unvermittelt und stark gestikulierend beleidigte ein 38- jähriger Mann die Polizeistreife direkt, sodass dieser einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte.

Dies nahm ein 43- Jähriger aus der Gruppe zum Anlass, um die Maßnahme zu stören. Eine zweite Streife wurde zur Unterstützung angefordert. Beide Männer konnten sich weder ausweisen, noch machten sie Angaben zu ihrer Person, sodass sie auf die Dienststelle verbracht werden mussten.

Aufgrund des bereits gezeigten aggressiven Verhaltens, wurden den Männern zum Transport Handfesseln angelegt. Auch hierbei leisteten die beiden Männer massiven Widerstand, welcher sich bei der später angeordneten Blutprobenentnahme fortsetzte.

Die 38- und 43- Jährigen müssen sich nun jeweils wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

