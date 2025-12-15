PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251215 - 1299 Frankfurt - Gutleutviertel: Raub an Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann beraubte in der Nacht von Freitag (12. Dezember 2025) auf Samstag (13. Dezember 2025) eine 57-jährige Frau an einer Straßenbahnhaltestelle im Gutleutviertel, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Dame hielt sich gegen 04:30 Uhr an der Station "Baseler Platz" auf, als ein Mann nach aktuellen Erkenntnissen plötzlich an ihrem Rucksack zerrte. Nach einiger Zeit gelang es ihm den Rucksack zu entreißen, dabei stürzte die Frau und verletzte sich dabei leicht.

Der Mann flüchtete daraufhin mit seiner Beute in Richtung Gutleutstraße / Friedensbrücke.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt; schwarze Jacke, helle Hose, Kapuze, insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild, außerdem führte er den schwarzen Rucksack der Geschädigten bei seiner Flucht mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

