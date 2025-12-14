PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251214 - 1296 Frankfurt - Sachsenhausen: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Mit einer unerlaubten Menge Haschisch geriet gestern Abend (13. Dezember 2024) in Sachsenhausen ein 23-Jähriger ins Visier der Polizei. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis verantworten.

Gegen 22:30 Uhr beabsichtigten Polizisten, im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen eine größere Gruppe junger Menschen zu kontrollieren. Bei Erblicken der uniformierten Polizisten versuchte sich eine männliche Person durch Weglaufen der Kontrolle zu entziehen. Der Versuch wurde jedoch vereitelt. Der Grund hierfür wurde schnell offenbar. Der 23-Jährige hatte knapp 100 Gramm Haschisch, mehrere Mobiltelefone, Verpackungsmaterial sowie einen mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld bei sich. Diese Umstände zusammen genommen erhärteten den Verdacht, dass der Mann dem unerlaubten Handel mit Cannabisprodukten nachgeht. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn ein. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen mit einem Platzverweis für das Vergnügungsviertel entlassen. (K64)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



