Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251214 - 1295 Frankfurt - Bockenheim: Sachbeschädigung durch Graffiti
Frankfurt (ots)
(di) Unbekannte besprühten gestern Abend (13. Dezember 2025) die Fassade des 13. Polizeireviers in Bockenheim. Im Zeitraum zwischen 20:20 und 21:00 Uhr wurden auf einer Breite von ca. 10 Metern mehrere polizeikritische Tags und Sprüche mittels roter und schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell