Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251214 - 1295 Frankfurt - Bockenheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(di) Unbekannte besprühten gestern Abend (13. Dezember 2025) die Fassade des 13. Polizeireviers in Bockenheim. Im Zeitraum zwischen 20:20 und 21:00 Uhr wurden auf einer Breite von ca. 10 Metern mehrere polizeikritische Tags und Sprüche mittels roter und schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

