Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251213 - 1293 Frankfurt - Niederrad: Toilettenkabine durch Pyrotechnik zerstört

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (12. Dezember 2025) auf Samstag (13. Dezember 2025) zerstörten Unbekannte gegen 02:50 Uhr eine Dixi Toilettenkabine, nach ersten Ermittlungen durch einen unbekannten pyrotechnischen Gegenstand.

Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich, Polizeibeamte sicherten Spuren vor Ort und nahmen die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung auf. Die Kabine wurde vollständig zerstört, sie stand in der Goldsteinstraße / Ecke Kandelstraße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

