Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251213 - 1293 Frankfurt - Niederrad: Toilettenkabine durch Pyrotechnik zerstört
Frankfurt (ots)
(ha) In der Nacht von Freitag (12. Dezember 2025) auf Samstag (13. Dezember 2025) zerstörten Unbekannte gegen 02:50 Uhr eine Dixi Toilettenkabine, nach ersten Ermittlungen durch einen unbekannten pyrotechnischen Gegenstand.
Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich, Polizeibeamte sicherten Spuren vor Ort und nahmen die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung auf. Die Kabine wurde vollständig zerstört, sie stand in der Goldsteinstraße / Ecke Kandelstraße.
