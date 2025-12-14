PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251214 - 1294 Frankfurt - Bundesautobahn 66: Geschwindigkeitsrausch endet mit Unfall

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (14. Dezember 2025) lieferten sich mehrere Fahrzeuge auf der A66 von der Anschlussstelle Miquelallee in Fahrtrichtung Wiesbaden ein Autorennen. Eines der Fahrzeuge kam hierbei von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Einer zivilen Streife der Kontrolleinheit Autoposer, Raser, Tuner (KART) fielen gegen 02:45 Uhr auf der Miquelallee kurz vor der Auffahrt zu A66 drei Fahrzeuge auf, die augenscheinlich mit bereits stark überhöhter Geschwindigkeit noch die geschlossene Ortschaft übergehend auf die A66 befuhren. Ein 5er BMW, ein BMW M4 sowie ein VW Golf schienen entgegen jeglicher Geschwindigkeitsbeschränkungen ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer ihrem gemeinsamen Geschwindigkeitsrausch freien Lauf zu lassen.

Nachdem die Fahrzeuge aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kurzzeitig außer Sicht gerieten, konnte die Streife im Bereich der Anschlussstelle Zeilsheim wieder aufschließen. Hier minderten die Fahrzeuge kurzzeitig ihre Geschwindigkeit, nachdem offensichtlich der 5er BMW von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt war.

Dies hinderte die beiden im Rennen verbliebenen Fahrzeuge jedoch nicht daran, erneut in dem nunmehr unbeschränkten Bereich maximal zu beschleunigten und ihre Fahrt fortzusetzen, wobei die gefahrene Geschwindigkeit streckenweise bei über 200 km/h lag.

Eines der beteiligten Fahrzeuge nahmen Beamte der KART kurz darauf wieder auf, als es an der Abfahrt Diedenbergen abfuhr, und unterzogen es einer Kontrolle. Das Fahrzeug des 22-jährigen Fahrers sowie dessen Führerschein wurden sichergestellt.

Der 24-jähriger Fahrer des zuvor verunfallten Fahrzeuges wies starken Alkoholgeruch auf. Er wurde nur leicht verletzt, sein Fahrzeug musste geborgen werden. Das dritte Fahrzeug wurde nicht mehr angetroffen.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum die Fahrzeuge auf der A66 aufgefallen sind oder welche durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich zu Geschäftszeiten telefonisch unter der 069 / 755 - 46208 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

