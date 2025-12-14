Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251214 - 1297 Frankfurt - Gallus: Sprayer festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Polizisten nahmen gestern Morgen (13. Dezember 2025) einen 23-Jährigen fest, der sich zuvor mit einer Spraydose an einer Hausfassade im Gallus zu schaffen machte.

Der Tatverdächtige besprühte demnach gegen 06:05 Uhr mit einer Spraydose mehrere Wandflächen eines Gebäudes in der Osloer Straße. Die aufgebrachten Sprüche wiesen unter anderem Bezug zum Nahostkonflikt auf. Ein ziviler Beamter beobachtete die Tat und verständigte daraufhin eine Streife des zuständigen Polizeireviers. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Sprayer noch in der Nähe des Tatortes fest und stellten das Tatmittel in Form einer Spraydose sicher. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell