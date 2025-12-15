Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251215 - 1298 Frankfurt - Rödelheim: Familienstreitigkeiten eskalieren

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagmittag (14. Dezember 2025) eskalierten Streitigkeiten zwischen zwei Männern auf offener Straße, dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Einer der Beteiligten erlitt eine leichte Verletzung im Zuge der Auseinandersetzung.

Die beiden Männer trafen gegen 12:25 Uhr in der Fuchstanzstraße aufeinander. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es auf Grund von familiären Differenzen schnell zu einem Streitgespräch. Dieses wurde handgreiflich, wodurch einer der Beteiligten eine Platz- oder Schnittwunde im Gesicht erlitt. Einer der Beteiligten soll auch ein Messer mit sich geführt haben. Ob die Verletzung im Gesicht hierdurch zugefügt wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Vor Eintreffen der Polizei hatten sich beide in ein angrenzendes Wohngebäude begeben, wo sie im späteren Verlauf angetroffen wurden.

