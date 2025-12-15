Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251215 - 1300 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Samstag (13. Dezember 2025) auf Sonntag (14. Dezember 2025) kam es im Innenstadtbereich und im Bereich des Bahnhofsviertels zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Gegen 02:05 Uhr beobachteten zwei Zeugen, wie ein Mann und eine Frau in einem VW Golf Lachgas konsumiert haben sollen und danach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Innenstadt in Richtung Bahnhofsviertel gefahren sein sollen. Dabei soll der 24-jährige Fahrer auch zwei rote Ampeln missachtet haben.

Die Polizei stoppte das Fahrzeug in der Elbestraße und unterzog den 24-Jährigen, sowie seine 22-jährige Beifahrerin einer Kontrolle.

Das Fahrzeug und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft.

Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell