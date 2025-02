Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei kontrolliert Messerverbot am Nahverkehrsbahnhof in Kaltenkirchen und zieht ein positives Fazit

Kaltenkirchen (ots)

Am Dienstag (11.02.2025) hat das Polizeirevier Kaltenkirchen den Personennahverkehr am Bahnhof in Kaltenkirchen kontrolliert.

Mit dieser Kontrolle möchte die Polizeidirektion Bad Segeberg einen ersten Beitrag zum landesweiten Waffen- und Messerverbot im ÖPNV leisten und die Sicherheit in Bus und Bahn erhöhen, um die Gefahren von Angriffen mit Waffen und Messern zu reduzieren.

Hintergrund dieser Kontrolle sind die seit Oktober 2024 geltenden Regelungen des Waffengesetzes über das Verbot des Mitführens von Waffen und Messern jeglicher Art im öffentlichen Personenfernverkehr sowie eine seit Ende Dezember 2024 in Kraft getretene Landesverordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs.

Näheres hierzu ist den Pressemitteilungen des Landespolizeiamtes Kiel vom 31.01.2025 unter nachfolgenden Links zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58623/5961747

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Kaltenkirchen gemeinsam mit Vertretern des Kommunalen Ordnungsdienstes Berufspendler und Reisende kontrolliert.

Auf Grundlage von Verordnung und Waffengesetz darf die Landespolizei Schleswig-Holstein zur Durchsetzung des Waffen- und Messerverbotes im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Fernverkehr aus eigener Veranlassung und ohne Anlass Personen kurzzeitig anhalten, befragen und durchsuchen sowie mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. Bei den rund 135 kontrollierten Personen wurde ein Klappmesser sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fabian Schröter, stellvertretender Revierleiter der Polizei in Kaltenkirchen, zieht ein positives Fazit der Kontrolle, "Mit der heute gezeigten Präsenz, konnten wir im Rahmen von Gesprächen für die veränderte Rechtslage sensibilisieren und trafen ausschließlich auf verständnisvolle Bürger und Bürgerinnen."

Die Landespolizei SH wird auch zukünftig auf Grundlage der "Landesverordnung über das Führen von Messern und Waffen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs" aktiv weitere Kontrollen durchführen und appelliert: Messer und andere Waffen haben in Bus und Bahn nichts zu suchen!

