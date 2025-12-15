Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251215 - 1301 Frankfurt - Sachsenhausen: E-Biker versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (15. Dezember 2025) flüchtete ein E-Bike-Fahrer vor einer Streife, als diese ihn einer Kontrolle unterziehen wollte. Ein Streifenteam stellte den Mann jedoch und nahm ihn vorläufig fest. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt nahm eine Streifenbesatzung gegen 03:25 Uhr einen E-Bike-Fahrer auf der Offenbacher Landstraße wahr. Um Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, wurde dieser aus dem Streifenwagen heraus angesprochen und gebeten, mit seinem E-Bike anzuhalten. Doch anstatt den Anweisungen nachzukommen trat der Mann in die Pedale und versuchte zu entkommen.

Unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln fuhr er über die Offenbacher und Darmstädter Landstraße bevor er sich letztlich seines E-Bikes in der Bindingstraße entledigte und zu Fuß seine Flucht fortsetzte. Doch seine Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Ein Streifenteam nahm den 39-jährigen Flüchtigen schlussendlich in einem Hinterhof in der Tucholskystraße fest.

Bei der Überprüfung des E-Bikes stellten die Beamten fest, dass dieses technisch manipuliert war und somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. Das hatte zur Folge, dass das Rad zulassungs- und versicherungspflichtig wurde. Darüber hinaus bedarf es zum Führen des hieraus entstandenen Kraftfahrzeuges einer Fahrerlaubnis, über welche der 39-Jährige nicht verfügte. Da die Herkunft des Rades zudem unklar war und der Fahrer keine schlüssigen Angaben dazu machen konnte, stellten die Beamte es sicher.

Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen muss er sich nun auch wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell