Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251217 - 1304 Frankfurt - Fechenheim: Brand in Lagerhalle

Frankfurt (ots)

(ha) Aus bislang ungeklärter Ursache brach am gestrigen Dienstagabend (16. Dezember 2025) gegen 18:00 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle in der Wächtersbacher Straße aus. Der Brand konnte gelöscht werden, eine Gefahr für Anwohner oder ein Übergreifen auf andere Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.

Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell