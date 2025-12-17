PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251217- 1306 Frankfurt- Sossenheim: Mann verkauft Diebesgut- Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (16. Dezember 2025) führte ein gestohlenes Fahrrad zur Festnahme eines Mannes. Doch eins nach dem anderen.

Der Besitzer des Fahrrads staunte nicht schlecht, als er beim Durchstöbern eines Verkaufsportals sein im Oktober entwendetes Fahrrad entdeckte.

Er vereinbarte ein Treffen mit dem Verkäufer und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 35- jährigen Verkäufer fest und stellte das angebotene Fahrrad sicher. Der 35- Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und das sichergestellte Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 10:57

    POL-F: 251217 - 1304 Frankfurt - Fechenheim: Brand in Lagerhalle

    Frankfurt (ots) - (ha) Aus bislang ungeklärter Ursache brach am gestrigen Dienstagabend (16. Dezember 2025) gegen 18:00 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle in der Wächtersbacher Straße aus. Der Brand konnte gelöscht werden, eine Gefahr für Anwohner oder ein Übergreifen auf andere Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:56

    POL-F: 251217 - 1303 Frankfurt - Heddernheim: Polizeieinsatz auf Grund von Reizgas an Schule

    Frankfurt (ots) - (ha) Eine bislang unbekannte Person versprühte am gestrigen Dienstagmittag, (16. Dezember 2025) gegen 12:20 Uhr in einer Schule in Heddernheim Reizgas. Insgesamt drei Schüler erlitten nach aktuellen Erkenntnissen Atemwegsreizungen, sie wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Aufgrund einer Auslösung des Feueralarms waren zu Beginn des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren