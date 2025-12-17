Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251217- 1306 Frankfurt- Sossenheim: Mann verkauft Diebesgut- Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (16. Dezember 2025) führte ein gestohlenes Fahrrad zur Festnahme eines Mannes. Doch eins nach dem anderen.

Der Besitzer des Fahrrads staunte nicht schlecht, als er beim Durchstöbern eines Verkaufsportals sein im Oktober entwendetes Fahrrad entdeckte.

Er vereinbarte ein Treffen mit dem Verkäufer und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 35- jährigen Verkäufer fest und stellte das angebotene Fahrrad sicher. Der 35- Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und das sichergestellte Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden.

