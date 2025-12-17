Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251217- 1307 Frankfurt- Flughafen: Missbrauch von Notruf und Widerstand- Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (16. Dezember 2025) hielt sich gegen 22:55 Uhr ein 48- jähriger Mann am Flughafen im Bereich "The Squaire" auf. Das dortige Sicherheitspersonal forderte den Mann auf, den Bereich zu verlassen, was diesen dazu veranlasste, loszurennen und ein dortiges Nothilfemittel zu aktivieren.

Dieses war durch eine Glasscheibe geschützt, welche durch die Aktivierung zersplitterte und den Mechanismus in Gang setzte. Das Sicherheitspersonal holte den Mann ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei vor Ort fest.

Im Zuge der Festnahme durch die Bundespolizei wehrte der Mann sich und es kam zu einem Gerangel, sodass die Festnahme am Boden erfolgte. Durch die dort befindlichen Glassplitter trugen der Festgenommene, wie auch ein Bundespolizist Schnittverletzungen an den Händen davon.

Der 48- Jährige wurde nun zur Wache der Bundespolizei verbracht, wo er sich weiter renitent verhielt. Da im Rahmen der weiteren Maßnahmen durch die inzwischen hinzugerufene Landespolizei ein Drogentest durchgeführt werden sollte, wurden dem Mann die Handfesseln abgenommen. Dies führte dazu, dass dieser sofort in Kampfstellung ging und erneut unter Widerstand zu Boden gebracht werden musste.

Anschließend brachte ihn die Streife in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der Mann wieder entlassen.

Er muss sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und zwei Widerständen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell